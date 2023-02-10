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В Запорожской области задержали экс-полицейского, который работал на РФ

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Запорожская область, Пятница 10 февраля 2023 15:23
В Запорожской области задержали экс-полицейского, который работал на РФ Фото: В Запорожской области задержали экс-полицейского, работавшего на РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший милиционер Бердянского районного управления полиции остался в оккупации и сотрудничал с РФ. Его обнаружили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Полицейский одного из структурных подразделений Бердянского районного управления полиции остался на временно оккупированной территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что милиционер изменил присяге и перешел на сторону врага. Он добровольно вступил в ряды так называемой "народной милиции г. Бердянска". Коллаборант передавал информацию о бывших своих коллегах и имеющемся у них табельном огнестрельном оружии, а также о местах проживания и деятельности проукраински настроенных горожан.

Правоохранители задержали мужчину на контролируемой территории Украины и сообщили ему о подозрении в государственной измене.

Напомним, что стражи порядка обнаружили и задержали экс-работника МВД, который во время оккупации Херсонской области сотрудничал с РФ.

Две жительницы Купянска (Харьковская область) помогали РФ внедрять систему образования во время оккупации и заняли фейковые должности в "учебных заведениях".

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