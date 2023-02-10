В Запорожской области задержали экс-полицейского, который работал на РФ
Бывший милиционер Бердянского районного управления полиции остался в оккупации и сотрудничал с РФ. Его обнаружили и задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Полицейский одного из структурных подразделений Бердянского районного управления полиции остался на временно оккупированной территории Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что милиционер изменил присяге и перешел на сторону врага. Он добровольно вступил в ряды так называемой "народной милиции г. Бердянска". Коллаборант передавал информацию о бывших своих коллегах и имеющемся у них табельном огнестрельном оружии, а также о местах проживания и деятельности проукраински настроенных горожан.
Правоохранители задержали мужчину на контролируемой территории Украины и сообщили ему о подозрении в государственной измене.
Напомним, что стражи порядка обнаружили и задержали экс-работника МВД, который во время оккупации Херсонской области сотрудничал с РФ.
Две жительницы Купянска (Харьковская область) помогали РФ внедрять систему образования во время оккупации и заняли фейковые должности в "учебных заведениях".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.