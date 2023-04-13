В Киеве утвердили графики проведения поминальных дней
В столице утвердили график проведения поминальных дней на местах захоронений. Мэр подписал соответствующее распоряжение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на КГГА.
График проведения поминальных дней на местах захоронений и празднования Дня примирения на Военном кладбище, мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы и других местах захоронений, на которых расположены мемориалы, братские и одиночные могилы воинов и жертв Второй мировой войны 1939 года году:
Голосеевский район
- Байковое кладбище - 25.04.2023, 08.05.2023;
- Пироговское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Корчеватское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Мышеловское кладбище - 23.04.2023;
- Чапаевское кладбище - 23.04.2023;
- колумбарий Ритуальной службы СКП "Киевский крематорий" - 25.04.2023.
Дарницкий район
- Дарницкое кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023;
- Позняковское кладбище - 24.04.2023;
- Бортничанское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Броварской район
- Северное кладбище - 23.04.2023.
Деснянский район
- Быковнянское кладбище - 25.04.2023, 08.05.2023;
- Лесное кладбище - 23.04.2023;
- Выгуровское кладбище - 24.04.2023;
- Троещинское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Оболонский район
- Пуща-Водицкая кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023.
Печерский район
- Зверинецкое кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023;
- Мемориал на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы - 24.04.2023, 08.05.2023.
Фастовский район (Киевская область)
- Южное кладбище - 23.04.2023.
Подольский район
- Городское кладбище - 26.04.2023, 08.05.2023;
- Куреневское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Святошинский район
- Святошинское кладбище - 04.2023, 08.05.2023;
- Беличанское кладбище - 24.04.2023;
- Братское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Михайловское кладбище - 23.04.2023.
Соломенский район
- Соломенское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Совское кладбище - 23.04.2023;
- Шулявское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Жулянское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Шевченковский район
- Военное кладбище - 25.04.2023, 08.05.2023;
- Старообрядное кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Лукьяновское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023.
Вместе с тем в КГГА призывают жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения.
Раньше мы объясняли, чего нельзя делать на кладбищах. Подробнее читайте в материале РБК-Украина.
Также напомним, что в Харьковской области запретят посещать кладбища из-за минной опасности.
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