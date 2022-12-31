Юг под атакой дронов: россияне выпустили две группы, есть сбитие

Кроме того, очевидцы сообщают о работе украинских сил ПВО в регионе. Также по данным мониторинговых групп в Запорожской области силами украинских военных сбит один иранский беспилотник.

Обновлено (22:15)

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в направлениях Днепра, Мелитополя и Николаева летит как минимум две группы дронов. Украинские силы ПВО сбили один беспилотник.

Также сообщается, что в районе Днепра работают украинские силы ПВО.

Обновлено (22:21)

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, дроны-камикадзе летят по направлению Днепра со стороны Запорожской области.