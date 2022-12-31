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Юг под атакой дронов: россияне выпустили две группы, есть сбитие

Фото: в Запорожской области сбили российский дрон-камикадзе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

В Запорожской области замечены иранские дроны-камикадзе, которые летят в направлении областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожье.Инфо.

Кроме того, очевидцы сообщают о работе украинских сил ПВО в регионе. Также по данным мониторинговых групп в Запорожской области силами украинских военных сбит один иранский беспилотник.

Обновлено (22:15)

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в направлениях Днепра, Мелитополя и Николаева летит как минимум две группы дронов. Украинские силы ПВО сбили один беспилотник.

Также сообщается, что в районе Днепра работают украинские силы ПВО.

Обновлено (22:21)

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, дроны-камикадзе летят по направлению Днепра со стороны Запорожской области.

Напомним, в воздушных силах ВСУ рассказали, почему россияне делают атаки дронами на Украину именно ночью.

Также сообщалось, что в ночь с 29 на 30 декабря россияне направили по столице семь "Шахедов", пять были сбиты над Киевом и два - на подлете в город.

Всего оккупанты выпустили 16 дронов, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.

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дрониЗапорожская областьВторжение России в Украину