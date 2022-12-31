Юг под атакой дронов: россияне выпустили две группы, есть сбитие

В Запорожской области замечены иранские дроны-камикадзе, которые летят в направлении областного центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожье.Инфо.
Кроме того, очевидцы сообщают о работе украинских сил ПВО в регионе. Также по данным мониторинговых групп в Запорожской области силами украинских военных сбит один иранский беспилотник.
По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в направлениях Днепра, Мелитополя и Николаева летит как минимум две группы дронов. Украинские силы ПВО сбили один беспилотник.
Также сообщается, что в районе Днепра работают украинские силы ПВО.
По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, дроны-камикадзе летят по направлению Днепра со стороны Запорожской области.
Напомним, в воздушных силах ВСУ рассказали, почему россияне делают атаки дронами на Украину именно ночью.
Также сообщалось, что в ночь с 29 на 30 декабря россияне направили по столице семь "Шахедов", пять были сбиты над Киевом и два - на подлете в город.
Всего оккупанты выпустили 16 дронов, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.
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