В Запорожской области построят фортификационные сооружения. Кабмин выделил средства

По его словам, Запорожской областной государственной администрации выделили 31 704 000 гривен на строительство фортификационных сооружений.

Это необходимо для укрепления обороноспособности государства.

Усиление обороны в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.

Он обсудил вопрос укрепления по всем основным направлениям, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областях. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло решение усилить оборону в Днепропетровской области.