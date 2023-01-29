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В Запорожской области на мине подорвался автомобиль: есть погибшие

Фото: в Запорожской области на мине подорвался автомобиль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 29 января, в районе Каменского по дороге из оккупированной Васильевки Запорожской области на мине подорвался автомобиль с местными жителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА-Мелитополь.

Как сообщается, сегодня утром в серой зоне возле села Каменское Васильевского района на отрезке пути, известном мелитопольцам как "Дорога жизни", на вражеской мине подорвался гражданский автомобиль.

Отмечено, что легковая машина с прицепом, в котором находились животные и птицы, выехала из Запорожья и двигалась в сторону Васильевки. Вероятно, владелец авто и его пассажир имели прописку в одном из расположенных вблизи сел, поэтому получили разрешение на выезд из областного центра.

Возле села Каменское машина наехала на мину и взорвалась. Оба пассажира погибли. В соцсетях ищут родственников погибших, чтобы они могли забрать тела.

Как известно, еще в декабре российские захватчики закрыли проезд в обе стороны через КПП в Васильевке. Обещали разрешить проезд с 15 января, но этого не произошло.

Более того, примерно неделю назад оккупанты провели разведку боем, после чего вернулись на свои позиции, получив отпор от наших защитников. Однако перед этим они заминировали серую зону и проезд по ней теперь смертельно опасен.

Таким образом, мелитопольцы оказались отрезаны от внешнего мира и вырваться из оккупации теперь можно только через территорию страны-агрессора.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.

Также ранее мы писали, что в Николаевской области автомобиль с гражданскими подорвался на мине. Среди пострадавших ребенок 3 недели.

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