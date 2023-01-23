В Запорожской области больницы забиты оккупантами: медики отказываются их лечить

Городская больница Дпирорудного Запорожской области забита ранеными россиянами, а местные медики отказываются их лечить.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Генеральный штаб Украины.

"Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днипрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков", - отмечают в Генштабе.

В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из Российской Федерации.