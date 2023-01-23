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В Запорожской области больницы забиты оккупантами: медики отказываются их лечить

Фото: в Запорожской области больница забита ранеными россиянами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Городская больница Дпирорудного Запорожской области забита ранеными россиянами, а местные медики отказываются их лечить.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Генеральный штаб Украины.

"Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днипрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков", - отмечают в Генштабе.

В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из Российской Федерации.

Напомним, что российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском, Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Тем временем, украинские защитники бьют по вражеским складам боеприпасов.

Напомним, украинские военные за 21 января ликвидировали еще 600 оккупантов. В общей сложности потери армии РФ составили 120 760 воинов.

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Запорожская областьГенштаб ВСУ