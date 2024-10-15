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Запорожское направление остается сложным, но большого успеха россияне не имеют, - ВСУ

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация на Запорожском направлении остается сложной, враг продолжает штурмовать украинские позиции. Однако большого успеха на этом участке фронта россияне не имеют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Этот участок боевого столкновения достаточно сложен. Еще раньше мы сообщали, что там собирались штурмовые группы. Несколько дней подряд противник проводил там штурмовые действия, пытался захватить наши позиции", - сказал Волошин.

В то же время, по его словам, российские оккупанты не имеют большого успеха на этом направлении.

"Ситуация достаточно динамичная и она меняется постоянно, конфигурация линии боестолкновения меняется в ту или иную пользу. Большого наступления или какого-либо успеха противник в этом направлении не имеет", - отметил спикер.

 

Ситуация в Запорожском направлении

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что российские войска готовятся к усилению штурмовых действий в Запорожском направлении. В частности, захватчики собирают личный состав и автомобильную технику.

Тем временем глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отмечал, что российские войска могут попытаться возобновить наступательные действия на Запорожском направлении. Однако наращивание сил врага на этом участке фронта пока вряд ли возможно.

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