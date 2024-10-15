Запорожское направление остается сложным, но большого успеха россияне не имеют, - ВСУ

"Этот участок боевого столкновения достаточно сложен. Еще раньше мы сообщали, что там собирались штурмовые группы. Несколько дней подряд противник проводил там штурмовые действия, пытался захватить наши позиции", - сказал Волошин.

В то же время, по его словам, российские оккупанты не имеют большого успеха на этом направлении.

"Ситуация достаточно динамичная и она меняется постоянно, конфигурация линии боестолкновения меняется в ту или иную пользу. Большого наступления или какого-либо успеха противник в этом направлении не имеет", - отметил спикер.