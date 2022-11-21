На Запорожской АЭС обнаружили нерадиоактивную утечку после обстрела

Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что непосредственных проблем с ядерной безопасностью нет. Основное оборудование не повреждено, несмотря на значительные разрушения на территории. Однако генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что это один из самых серьезных подобных инцидентов за последние месяцы.

Подтвержден статус шести реакторных блоков – он стабилен, а отработанное топливо, а также свежее топливо и разного уровня радиоактивные отходы в соответствующих хранилищах целостны. Тем не менее, эксперты МАГАТЭ все же наблюдали масштабные повреждения на территории.

"Это обуславливает серьезную обеспокоенность, поскольку четко демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций", - сказал Гросси.

Кроме того, обследования экспертов выявили различного рода повреждения в оборудовании станции и ее зданий, а также инфраструктуры. И хотя больше атак на станцию не было, зафиксированы обстрелы в районе соседнего города Энергодар и промышленной зоны, заявили представители МАГАТЭ.

"Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не повезти", - заявил Гросси вчера поздно вечером и подчеркнул, что он активизировал консультации по созданию охранной зоны на ЗАЭС.