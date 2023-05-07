ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация вокруг ЗАЭС становится потенциально опасной, - МАГАТЭ

Новина українською →
Воскресенье 07 мая 2023 01:17
Ситуация вокруг ЗАЭС становится потенциально опасной, - МАГАТЭ Фото: в МАГАТЭ заявили об опасной ситуации на ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ситуация вокруг Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ .

По его словам, эксперты организации в районе ЗАЭС постоянно слышат взрывы, в том числе и 5 мая.

Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне озабочен реальными угрозами ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается АЭС. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен", - заявил Гросси.

Напомним, 6 мая российские оккупанты заявили о якобы остановке работы всех блоков Запорожской АЭС .

После чего "Энергоатом" опроверг это заявление, сообщив, что изменений в работе захваченной россиянами ЗАЭС нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ
NEWS
Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой