Запорожская область готова к отопительному сезону: когда тепло появится в домах

Как подготовились к зиме

По словам Семикина, область на 100% готова к отопительному сезону. К зиме было подготовлено более 4500 жилых домов, 320 социальных учреждений, 158 котельных и более 500 километров тепловых сетей.

В то же время, 2 ноября отопление не появится одновременно у всех потребителей. Подключение будет происходить постепенно, а полный запуск системы может занять до двух недель.

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Куда обращаться без тепла

При запуске системы возможны технические неполадки. Коммунальные службы будут работать круглосуточно, чтобы как можно быстрее устранять проблемы.

Если после завершения запуска отопление не будет в вашем доме, можно обратиться по следующим номерам:

15-80 - городской контакт-центр;

0 800 503 508 - горячая линия Запорожской ОВА.

Все обращения обещают отслеживать и разрабатывать совместно с городскими службами.