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Запорожская область готова к отопительному сезону: когда тепло появится в домах

16:42 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
На подключение всех потребителей может потребоваться до двух недель (коллаж РБК-Украина)

В Запорожской области планируют начать отопительный сезон 2 ноября. Для подключения всех потребителей может потребоваться до двух недель. Сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а затем - в жилые дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение и. о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram .

Как подготовились к зиме

По словам Семикина, область на 100% готова к отопительному сезону. К зиме было подготовлено более 4500 жилых домов, 320 социальных учреждений, 158 котельных и более 500 километров тепловых сетей.

В то же время, 2 ноября отопление не появится одновременно у всех потребителей. Подключение будет происходить постепенно, а полный запуск системы может занять до двух недель.

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Куда обращаться без тепла

При запуске системы возможны технические неполадки. Коммунальные службы будут работать круглосуточно, чтобы как можно быстрее устранять проблемы.

Если после завершения запуска отопление не будет в вашем доме, можно обратиться по следующим номерам:

  • 15-80 - городской контакт-центр;
  • 0 800 503 508 - горячая линия Запорожской ОВА.

Все обращения обещают отслеживать и разрабатывать совместно с городскими службами.

Читайте также о том, что в Киеве за первую неделю отопительного сезона к теплу подключили четверть заведений социальной сферы.

Ранее мы писали о том, что в Одесской ОВА объяснили, при каких условиях включат отопление в области.

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Запорожская областьОтопительный сезон