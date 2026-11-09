Удар беспилотника убил работника Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

В результате атаки беспилотника погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Это уже второй случай гибели работника объекта за последние несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ .

По данным международного агентства, в результате удара дрона также погиб рабочий расположенной неподалеку от ЗАЭС Запорожской тепловой электростанции.

Кроме того, за несколько дней до этого МАГАТЭ получило информацию о гибели еще одного сотрудника Запорожской АЭС. Мужчина также стал жертвой удара беспилотника.

Реакция МАГАТЭ

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси решительно осудил обстрелы. Он подчеркнул, что подобные атаки абсолютно недопустимы и прямо нарушают основополагающие принципы ядерной безопасности.

"Все подобные атаки на работников атомных электростанций должны немедленно прекратиться", - подчеркнул Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что персонал ядерных объектов должен иметь возможность выполнять свои ежедневные обязанности без чрезмерного стресса или постоянного страха за свою жизнь.