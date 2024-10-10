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Запорожская АЭС возобновила подключение к резервной электролинии, - МАГАТЭ

Фото: ЗАЭС возобновила подключение к резервной электролинии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Запорожская атомная электростанция возобновила подключение к резервным поставкам энергии. Однако ситуация остается напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

В МАГАТЭ заявили, что украинская Запорожская АЭС возобновила подключение к линии электропередач 150 кВ, которая может быть использована как резервный вариант станции.

"Хотя поставки электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций, остаются нестабильными", - добавили в агентстве.

Оккупация Запорожской АЭС

Напомним, что ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и входит в число 10 крупнейших в мире.

Однако 4 марта 2022 года, на девятые сутки полномасштабного вторжения, атомная и тепловая электростанции были захвачены российскими войсками во время битвы за Энергодар.

С этого времени россияне устроили полный беспредел на станции. Среди прочего, россияне неоднократно угрожали терактами на АЭС, а недавно, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, российские оккупанты устроили пожар на ЗАЭС.

РБК-Украина сообщало, что 11 августа на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел пожар. К счастью, она не привела к опасности утечки вредных веществ, ЗАЭС работала в штатном режиме.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что жители Никополя заметили пожар в одной из градирен Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после осмотра ЗАЭС заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской АЭС была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Он считает, что постройку, вероятно, придется снести.

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Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против УкраиныЭнергетики