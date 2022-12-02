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Запорожская АЭС подключена к единственной внешней ЛЭП, - МАГАТЭ

Фото: Запорожская АЭС подключена к единственной внешней ЛЭП (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Запорожскую АЭС подается внешнее электроснабжение по единственной внешней линии электропередачи на 750 кВ, при этом имеется одна резервная линия на 330 кВ, которой в случае аварии на основной линии может не хватить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

Сообщается, что еще одна линия электропередачи 330 кВ находится в ремонте и должна быть готова в ближайшее время в качестве дополнительной резервной линии электропередачи на случай потери линий электропередач 750 кВ и 330 кВ.

Также руководство ЗАЭС сообщило, что могут быть восстановлены еще две линии электропередач 330 кВ, но сроки не называются. Информации о планах восстановления какой-либо из утраченных линий электропередачи 750 кВ нет.

По состоянию на 1 декабря четыре реактора остаются в холодном останове, а два других блока находятся в горячем останове, что позволяет им обеспечивать электростанцию ​​паром.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что решение по безопасности Запорожской АЭС может быть достигнуто уже к концу этого года. Сейчас обе стороны соглашаются по некоторым принципам.

Напомним, ранее в МАГАТЭ заявили об активизации консультаций по созданию "защитной зоны" вокруг Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ