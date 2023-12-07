Запорожская АЭС несколько дней зависела от одной ЛЭП. У МАГАТЭ назвали риски

Он подчеркнул, что такая ситуация делает станцию очень уязвимой для дальнейших сбоев в энергосистеме в условиях продолжающейся войны РФ против Украины.

Восьмой "блэкаут" на станции

Гросси отметил, что на объекте в минувшую субботу произошел уже восьмой "блэкаут", в результате чего ЗАЭС временно перешла на аварийные дизель-генераторы.

"Подключение к основной линии электропередачи напряжением 750 кВ было восстановлено почти через пять часов, но последняя резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ все еще отключена", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Пять реакторов в "холодном" режиме

Представители российской стороны рассказали экспертам Агентства, что на захваченной украинской АЭС ремонт планируется завершить к началу следующей недели.

До широкомасштабного вторжения РФ в Украину на Запорожской АЭС имелось четыре линии 750 кВ, а также несколько резервных вариантов.

Команда МАГАТЭ также сообщила, что 4-й реакторный блок, главные охлаждающие насосы которого останавливались из-за отключения внешнего электроснабжения на той неделе, снова находится в режиме горячего останова, производя тепло и пар для площадки и Энергодара. Остальные пять реакторов остаются в режиме холодного останова.

Риск ядерной аварии

"МАГАТЭ по-прежнему полностью сосредоточено на том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время этой разрушительной войны. Повторяющаяся потеря внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС... остается одной из наших главных проблем в этом контексте, особенно в зимние месяцы", - заявил Гросси.

Он добавил, что от ядерной аварии "никто не выиграет", и "ее необходимо избежать".

Ситуация на подконтрольной войскам РФ ЗАЭС

Напомним, крупнейшая в Европе украинская атомная электростанция была оккупирована российскими войсками весной прошлого года. Захватчики разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

Ранее в "Энергоатоме" отмечали, что повторяющиеся "блэкауты" на ЗАЭС могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Восьмой полный "блэкаут" произошел на оккупированной Запорожской АЭС ночью 2 декабря.