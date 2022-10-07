По Запорожью нанесен ракетный удар: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

По данным местных Telegram-каналов, над городом после удара поднимается столб дыма.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - написал он.

Напомним, в ночь на 7 октября российские войска впервые атаковали дронами-камикадзе город Запорожье. В результате атаки врага пострадал гражданский.

Также напомним, что вчера утром оккупанты выпустили по Запорожью семь ракет, которые попали в многоэтажки. По последним данным, в результате вражеской атаки погибли 11 человек, еще 21 гражданского удалось спасти из-под завалов.

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