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Над Запорожьем сбили российскую ракету, - ОВА

Фото: над Запорожьем сбили российскую ракету (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Силы противовоздушной обороны ночью сбили одну из российских ракет. Ее обломки упали за Запорожьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Отдельная благодарность силам противовоздушной обороны, которые сбили вражескую ракету. Обломки снаряда упали вне города. Пострадавших нет", - написал Старух.

Ракетная атака на Запорожье

Напомним, сегодня ночью россияне совершили ракетную атаку на Запорожье. Известно о не менее пяти прилетах по городу. Поражены объекты инфраструктуры.

Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор города и вызвала пожар в многоэтажном доме, из-за чего один человек погиб, а еще 9 пострадали.

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Запорожьеракетный удар