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В Запорожье резко возросло число жертв российского удара

Запорожье, Пятница 06 декабря 2024 19:43
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В Запорожье резко возросло число жертв российского удара Фото: россияне ударили по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Иван Носальский

В результате российского удара по Запорожью известно уже о девяти погибших. Число пострадавших также возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

"Девять погибших и шесть раненых", - написал Федоров.

Также он добавил, что среди пострадавших есть двое детей 4 и 11 лет.

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 6 декабря, вечером Федоров написал, что в Запорожской области прогремели взрывы. При этом местные СМИ писали о взрыве в Запорожье.

Позже глава ОВА рассказал, что оккупанты ударили по Запорожью. По его словам, в результате атаки на СТО начался пожар.

Согласно последним данным, было известно о семи погибших и четырех раненых после обстрела.

При этом оккупанты сегодня вечером ударили по Кривому Рогу. Там двое погибших и 19 пострадавших.

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