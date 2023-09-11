СБУ задержала контрактника Нацгвардии, готовившего удары по ТЭЦ в Киеве

СБУ задержала в Киеве военного-"оборотня", который готовил новые удары РФ по ТЭЦ в Киеве. Им оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, который за свои "услуги" получал от 100 до 1000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Киеве. Он занимался подготовкой новых воздушных атак РФ по объектам критической инфраструктуры столицы", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

"Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ", - рассказали в СБУ.

Находясь за границей, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокацию тепловых электростанций в столице.

Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровнем их защиты подразделениями Сил обороны. Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего "куратора" с ФСБ от 100 до 1 тыс. долларов США. Сумма зависела от сложности проделанной "работы" и важности полученной информации.

По имеющимся данным, разведывательные сведения требовались оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов. Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации при выполнении им вражеской задачи.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Задержание "кротов" ФСБ РФ в Украине

Отметим, это не первый задержанный предатель в Силах обороны Украины, перешедший на сторону оккупантов. Ранее в Житомирской области контрразведка разоблачила российского "крота" в рядах ВСУ. Он собирал данные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ.

Кроме того, СБУ задержала российского "крота", который хотел вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы "сливать" их позиции на передовой российским оккупантам.

Резонансным случаем оказалось задержание российского "крота" в рядах ВСУ, который оказался жителем Бахмута, завербованным ГРУ РФ. Он мог готовить диверсии против руководства Сил обороны Украины.