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В Запорожье задержали агента РФ, готовившего удары по городу и базам с топливом

Фото: в Запорожье задержали российского агента (nzl theukrainians org)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента ФСБ РФ, который готовил ракетные удары по Запорожью и топливным базам в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным контрразведки СБУ, на этот раз оккупанты особенно интересовались местными базами горюче-смазочных материалов.

"Также враг хотел получить информацию о маршрутах движения автоцистерн, в которых перевозят горючее для боевой техники Сил обороны. Чтобы получить разведданные, ФСБ привлекла своего агента - 47-летнего безработного жителя Запорожья", - говорится в сообщении.

Он объезжал территорию областного центра и его окрестности, где фиксировал геолокацию логистических складов.

"В ходе таких поездок агент также отслеживал перемещение двигавшихся в направлении южного фронта автоцистерн. В дальнейшем он должен был передать полученные сведения ФСБ в виде отметок на Google-картах с детальным описанием потенциальных целей", - отметили в СБУ.

В Запорожье задержали российского агента (t.me/SBUkr)

Впрочем, контрразведка СБУ сорвала враждебные планы и задержала злоумышленника "на горячем", когда он проводил разведку вблизи объекта критической инфраструктуры.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Подобные случаи

СБУ не впервые задерживают российских агентов в Запорожье. Например, буквально 4 июня сообщалось, что СБУ задержала российского агента, готовившего взрывы авто сотрудников ТЦК в Запорожье. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Также, в марте, была задержана предательница, которая шпионила за сотрудниками СБУ и корректировала удары по Запорожью.

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