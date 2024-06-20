В Запорожье задержали агента РФ, готовившего удары по городу и базам с топливом

По данным контрразведки СБУ, на этот раз оккупанты особенно интересовались местными базами горюче-смазочных материалов.

"Также враг хотел получить информацию о маршрутах движения автоцистерн, в которых перевозят горючее для боевой техники Сил обороны. Чтобы получить разведданные, ФСБ привлекла своего агента - 47-летнего безработного жителя Запорожья", - говорится в сообщении.

Он объезжал территорию областного центра и его окрестности, где фиксировал геолокацию логистических складов.

"В ходе таких поездок агент также отслеживал перемещение двигавшихся в направлении южного фронта автоцистерн. В дальнейшем он должен был передать полученные сведения ФСБ в виде отметок на Google-картах с детальным описанием потенциальных целей", - отметили в СБУ.

В Запорожье задержали российского агента (t.me/SBUkr)

Впрочем, контрразведка СБУ сорвала враждебные планы и задержала злоумышленника "на горячем", когда он проводил разведку вблизи объекта критической инфраструктуры.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.