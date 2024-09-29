В Запорожье уже 16 раненых из-за удара РФ, среди них дети

"К медикам обратились уже 16 человек, пострадавших от вражеской атаки в Запорожье", - рассказал глава ОВА.

В результате обстрела, по данным Федорова, в общей сложности ранены девять женщин, пять мужчин и два ребенка - подросток 17 лет и девочка 8 лет.

"В больнице остаются две пострадавшие женщины", - констатировал он.

Кроме того, в МВД Украины отметили, что поисково-спасательные работы на месте ударов завершены.