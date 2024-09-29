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В Запорожье уже 16 раненых из-за удара РФ, среди них дети

Фото: в Запорожье 16 людей пострадали из-за ударов авиабомбами 29 сентября (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Количество пострадавших из-за обстрела Запорожья 29 сентября увеличилось до 16 людей. Спасательная операция закончена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, МВД Украины.

"К медикам обратились уже 16 человек, пострадавших от вражеской атаки в Запорожье", - рассказал глава ОВА.

В результате обстрела, по данным Федорова, в общей сложности ранены девять женщин, пять мужчин и два ребенка - подросток 17 лет и девочка 8 лет.

"В больнице остаются две пострадавшие женщины", - констатировал он.

Кроме того, в МВД Украины отметили, что поисково-спасательные работы на месте ударов завершены.

Удары КАБами по Запорожью

Российские войска утром 29 сентября обстреляли Запорожье авиабомбами. Сначала сообщалось о пяти раненых. Но потом количество пострадавших начало расти.

В частности, спасателям удалось извлечь из-под завалов двух человек. На атаку на Запорожье отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за неделю россияне атаковали Украину почти 900 КАБами и более 300 "Шахедами" и более 40 ракетами.

Больше об атаке Запорожья и о ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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