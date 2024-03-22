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В Запорожье в результате ракетной атаки РФ есть погибший, раненые и пропавшие без вести

Запорожье, Пятница 22 марта 2024 09:44
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В Запорожье в результате ракетной атаки РФ есть погибший, раненые и пропавшие без вести Фото: атака РФ по Запорожью 22 марта (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В результате массированной атаки РФ по Запорожью 22 марта известно о, по меньшей мере, одном погибшем и восьмерых раненых. Враг выпустил по городу почти 20 ракет.

О последствиях российского ракетного обстрела по Запорожью 22 марта читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались следующие источники: Telegram-канал главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, Telegram-канал начальника МВД Игоря Клименко, Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и многоэтажки", - сообщил он.

Как отметил Федоров, сегодняшний обстрел города был самым масштабным за год. За несколько часов враг выпустил по Запорожье почти 20 ракет.

"Целил по критической инфраструктуре. Попал исключительно в гражданские объекты", - отметил начальник Запорожской ОВА.

Он также сообщил, что разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, перекрыто автомобильное движение на дамбе ГЭС.

Кроме того, повреждения получили десять частных домов и более 35 многоэтажек.

"Спасатели работают на местах попаданий. Коммунальщики определяют перечень повреждений и потребности для ликвидации последствий. По окончании их работы предоставим уточненную информацию о последствиях массового удара", - подытожил Федоров.

Как отметили правоохранители, кроме пострадавших и погибшего также известно о трех пропавших без вести.

По обновленной информации ГСЧС, в результате атаки на город известно уже о 10 пострадавших.

В Запорожье в результате ракетной атаки РФ есть погибший, раненые и пропавшие без вести

Массированная атака по Запорожью

Напомним, что ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

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