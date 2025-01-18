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В Запорожье в результате ракетного удара разрушен собор УПЦ МП

Фото: в Запорожье в результате обстрела разрушен собор (zp.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожье в результате утренней атаки войск РФ поврежден собор. Речь идет о Свято-Андреевском кафедральном соборе УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РІА Південь".

Отмечается, что собор был поврежден в результате взрывной волны утром 18 января.

По словам настоятеля храма, во время взрыва в соборе было два человека, они не пострадали. Протоиерей уточнил, что в храме находились дежурный и одна прихожанка.

 

Фото: россияне обстреляли собор в Запорожье (ria-m.tv)

Свято-Андреевский кафедральный собор был серьезно поврежден в результате обстрела России. Там полностью обвалился потолок, крыша уцелела, но находиться в храме опасно. Существенно повреждено церковное убранство и иконы. Также есть внешние повреждения собора.

 

 

Удар по Запорожью

Сегодня, 18 января, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Вражеская баллистическая ракета попала в предприятие, взрывная волна нанесла значительные разрушения.

По словам председателя Запорожской ОВА, из-за вражеской атаки было частично разрушено админздание одного из промышленных объектов, повреждены жилые дома и частный транспорт.

По состоянию на 12:30 известно о 10 пострадавших в Запорожье. Судьба еще трех человек пока неизвестна.

Также сегодня россияне направили баллистические ракеты на Киев. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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ЗапорожьеУПЦ МПВойна в УкраинеРакетная атака