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В Запорожье открыли первый подземный детский сад

19:00 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в Запорожье открыли подземный детский сад (t.me/Koretskyi_official)

В прифронтовом Запорожье открыли первый подземный детский сад. Учебное заведение в безопасном пространстве сможет принимать 115 детей.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Подземный детсад имеет отдельное противорадиационное укрытие площадью более 900 кв. м, рассчитанное на 140 человек.

Дошкольное учреждение обустроили так, чтобы дети могли безопасно учиться, отдыхать и питаться весь день.

Также укрытие полностью адаптировали и сделали доступным для питомцев с особыми образовательными потребностями.

По словам Корецкого, правительство вместе с местными властями продолжает работать над созданием безопасных условий для образовательного процесса в условиях постоянной российской угрозы - прежде всего в прифронтовых городах и общинах.

"Теперь 115 детей смогут учиться, отдыхать и питаться в течение дня в безопасном пространстве", - отметил глава правительства.

Напомним, что в украинских городах продолжают восстанавливать образовательный процесс и приспосабливать социальную инфраструктуру к условиям военного положения.

В частности, в Запорожье ранее анонсировали проект подземных детских садов, которые будут служить одновременно и образовательными учреждениями, и безопасными укрытиями при угрозе российских обстрелов.

Кроме мер безопасности, в украинских дошкольных учреждениях внедряют и другие важные изменения.

Так, с сентября 2026 года английский язык стал обязательным в детсадах для детей от пяти до шести лет. В настоящее время более 75% заведений по всей стране уже полностью готовы предоставлять эту образовательную услугу.

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