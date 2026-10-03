В Запорожье открыли первый подземный детский сад

В прифронтовом Запорожье открыли первый подземный детский сад. Учебное заведение в безопасном пространстве сможет принимать 115 детей.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Подземный детсад имеет отдельное противорадиационное укрытие площадью более 900 кв. м, рассчитанное на 140 человек.
Дошкольное учреждение обустроили так, чтобы дети могли безопасно учиться, отдыхать и питаться весь день.
Также укрытие полностью адаптировали и сделали доступным для питомцев с особыми образовательными потребностями.
По словам Корецкого, правительство вместе с местными властями продолжает работать над созданием безопасных условий для образовательного процесса в условиях постоянной российской угрозы - прежде всего в прифронтовых городах и общинах.
"Теперь 115 детей смогут учиться, отдыхать и питаться в течение дня в безопасном пространстве", - отметил глава правительства.
Напомним, что в украинских городах продолжают восстанавливать образовательный процесс и приспосабливать социальную инфраструктуру к условиям военного положения.
В частности, в Запорожье ранее анонсировали проект подземных детских садов, которые будут служить одновременно и образовательными учреждениями, и безопасными укрытиями при угрозе российских обстрелов.
Кроме мер безопасности, в украинских дошкольных учреждениях внедряют и другие важные изменения.
Так, с сентября 2026 года английский язык стал обязательным в детсадах для детей от пяти до шести лет. В настоящее время более 75% заведений по всей стране уже полностью готовы предоставлять эту образовательную услугу.