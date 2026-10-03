В Запорожье открыли первый подземный детский сад

Подземный детсад имеет отдельное противорадиационное укрытие площадью более 900 кв. м, рассчитанное на 140 человек.

Дошкольное учреждение обустроили так, чтобы дети могли безопасно учиться, отдыхать и питаться весь день.

Также укрытие полностью адаптировали и сделали доступным для питомцев с особыми образовательными потребностями.

По словам Корецкого, правительство вместе с местными властями продолжает работать над созданием безопасных условий для образовательного процесса в условиях постоянной российской угрозы - прежде всего в прифронтовых городах и общинах.

"Теперь 115 детей смогут учиться, отдыхать и питаться в течение дня в безопасном пространстве", - отметил глава правительства.