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В Запорожье взорвалась граната в жилом доме: есть погибший

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Запорожье, Четверг 20 апреля 2023 13:10
В Запорожье взорвалась граната в жилом доме: есть погибший Фото: в Запорожье взорвалась граната в жилом доме (zp.npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В жилом доме в Запорожье взорвалась граната, в результате чего один человек погиб, еще один - пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

Сообщается, что полиция в 22:00 19 апреля получила сообщение о взрыве, который произошел в одном из домов многоквартирного дома в Днепровском районе Запорожья.

По предварительным данным, в квартире взорвалась граната (вероятно - Ф-1). В результате взрыва 35-летний хозяин получил телесные повреждения, от которых умер на месте происшествия, а его мать госпитализировали в медицинское учреждение в шоковом состоянии.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ч. 1 ст. 115 УК (с пометкой несчастный случай).

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются детали происшествия и происхождение боеприпаса.

Правоохранители еще раз призывают украинцев соблюдать правила личной безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Ведь люди становятся жертвами взрывов преимущественно из-за нарушения элементарных правил минной безопасности.

Напомним, в Харьковской области мужчина бросил гранату во двор и под машину с людьми, три человека пострадали.

Также недавно у Киева взорвалась граната, в результате чего два человека пострадали.

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