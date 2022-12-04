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Оккупанты обстреляли Запорожскую область: повреждены линии электропередачи

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Запорожская область, Воскресенье 04 декабря 2022 07:46
Оккупанты обстреляли Запорожскую область: повреждены линии электропередачи Фото: россияне обстреляли Запорожскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 4 декабря россияне обстреляли одно из сел в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

По его словам, в деревне зафиксировано несколько прилетов.

"В результате взрывов на территории частной застройки выбиты окна, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар ликвидировали наши спасатели", - написал Старух.

Он отметил, что все люди остались живы и невредимы.

Напомним, что в ночь на 27 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.В результате обстрела пострадало агропредприятие.

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