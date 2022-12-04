Оккупанты обстреляли Запорожскую область: повреждены линии электропередачи

В ночь на 4 декабря россияне обстреляли одно из сел в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

По его словам, в деревне зафиксировано несколько прилетов. "В результате взрывов на территории частной застройки выбиты окна, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар ликвидировали наши спасатели", - написал Старух. Он отметил, что все люди остались живы и невредимы.