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В Тернополе назвали дату начала отопительного сезона

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Тернополь, Среда 02 ноября 2022 16:02
В Тернополе назвали дату начала отопительного сезона Фото: в Тернополе назвали дату начала отопительного сезона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Тернополе отопительный сезон начнётся с 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Тернополя Сергея Надала.

"С 4 ноября в Тернополе начинается подача тепла в дома тернополян. Прошу жителей открывать двери аварийным службам для проведения необходимых ремонтных работ, которые могут возникнуть при запуске системы теплоснабжения", - написал он.

РБК-Украина сообщало, что отопительный сезон начнется в Кривом Роге и Днепре с 1 ноября, Луцке - 3 ноября и Ивано-Франковск - 7 ноября.

Кроме того, в Черкассах некоторые дома могут отключать электроснабжение из-за экономии на отоплении.

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Тернополь Отопительный сезон
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