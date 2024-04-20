В Запорожье раздался взрыв во время ракетной атаки

Взрыв в городе был слышен около 04:53.

Глава администрации предупреждал, что существует угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

"Взрыв в Запорожье", - нависал он в Telegram в 04:58.

По данным СМИ, в городе также произошел повторный взрыв. В местных пабликах также пишут о работе ПВО.

Отметим, около половины пятого утра в командовании Воздушных Силу ВСУ заявили о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. Военные предупредили об угрозе применения противником авиационных средств поражения.

Уже в 4:52 в Воздушных силах заявили, что была замечена вражеская управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, летевшая в направлении Полтавской области. Впоследствии военные уточнили, что эта ракета сменила курс на Днепр.

Воздушная тревога в Украине продолжается, она объявлена в нескольких областях:

Новость дополняется...