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В Запорожье прогремел взрыв

Запорожье, Воскресенье 03 сентября 2023 09:35
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В Запорожье прогремел взрыв Фото: в Запорожье сообщают о взрыве (Виталиц Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв прогремел в Запорожье утром в воскресенье, 3 сентября. Его слышали в нескольких районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что по состоянию на 9:30 воздушную тревогу в Запорожской области не объявляли.

В Запорожье прогремел взрыв

Ситуация в Запорожской области

Напомним, часть Запорожской области, в частности, территории вдоль Азовского моря, оккупирована российскими войсками. Кроме того, в регионе ведутся активные боевые действия на двух направлениях фронта - Мелитопольском и Бердянском.

Российские захватчики терроризируют местное население, оказавшееся в оккупации. В частности, украинцев вынуждают брать российские паспорта. Также россияне ежедневно обстреливают населенные пункты вдоль линии фронта из тяжелого вооружения.

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