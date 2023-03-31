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В Запорожье раздался взрыв

Фото: в Запорожье сообщают о взрыве 31 марта (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 31 марта, в Запорожье снова прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Запорожье ночью дважды раздавались взрывы.

Позже стало известно, что российская армия нанесла серию ударов по городу с применением РСЗО. Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома.

Напомним, российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет ЗРК С-300 и дронов-камикадзе.

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