В субботу, 4 марта, в Запорожье раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь", - отметили в ОВА.

О причинах и последствиях взрывов пока не сообщается.

Напомним, в субботу, 4 марта, российские войска обстреляли находящиеся на линии огня населенные пункты Запорожской области. В частности, только за сегодня, уже погибли два человека, еще один ранен.

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