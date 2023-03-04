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В Запорожье раздался взрыв

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Запорожье, Суббота 04 марта 2023 22:22
В Запорожье раздался взрыв Фото: В Запорожье раздался взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 4 марта, в Запорожье раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении.

О причинах и последствиях взрывов пока не сообщается.

Жителей города до окончания воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях.

Обновлено 22:25

Запорожская ОВА призвала людей находиться в безопасных местах до завершения тревоги.

"Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь", - отметили в ОВА.

Напомним, в субботу, 4 марта, российские войска обстреляли находящиеся на линии огня населенные пункты Запорожской области. В частности, только за сегодня, уже погибли два человека, еще один ранен.

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