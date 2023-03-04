В Запорожье раздался взрыв
В субботу, 4 марта, в Запорожье раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении.
О причинах и последствиях взрывов пока не сообщается.
Жителей города до окончания воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях.
Обновлено 22:25
Запорожская ОВА призвала людей находиться в безопасных местах до завершения тревоги.
"Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь", - отметили в ОВА.
Напомним, в субботу, 4 марта, российские войска обстреляли находящиеся на линии огня населенные пункты Запорожской области. В частности, только за сегодня, уже погибли два человека, еще один ранен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.