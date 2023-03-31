В Запорожье раздались взрывы

Сегодня ночью, 31 марта, в Запорожье прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - отметили в Запорожской ОВА.

Запорожская военная администрация призвала жителей города находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Ранее мы писали, в четверг вечером, 30 марта, жители российского города Белгород слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

Напомним, российские войска нанесли удары по трем общинам в Сумской области.

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