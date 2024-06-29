RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье раздались взрывы

Фото: в Запорожье раздались взрывы 29 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье прогремели взрывы в субботу, 29 июня. Есть угроза бллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Запорожье раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога

В Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой областях объявлена ​​тревога.

В Воздушных силах предупреждают об угрозе блистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", - предостерегают военные.

Обстрелы Запорожья

Российские войска ударили по Запорожью 12 июня. Фиксироваался "прилет" по объекту критической инфраструктуры.

Отметим, что россияне часто используют баллистику для ударов по Украине. Например, оккупанты баллистикой атаковали Одесскую область 28 июня. Враг ударил "Искандер-М" с кассетным зарядом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в УкраинеВзрывы