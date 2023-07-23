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В Запорожье прозвучали взрывы

Фото: в Запорожье прозвучали взрывы (facebook.com/mns)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье прозвучали несколько взрывов во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля, из-за угрозы ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Запоріжжя".

Первый взрыв был слышен в городе около половины третьего ночи. Вскоре раздались и повторные.

Как предупреждают в командовании Воздушных сил ВСУ, в Запорожской области есть угроза применения противником баллистического вооружения.

Военные призывают граждан оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Новость дополняется...

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ЗапорожьеВзрыв