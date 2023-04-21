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В Запорожье прогремели взрывы

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Запорожье, Пятница 21 апреля 2023 21:01
В Запорожье прогремели взрывы Фото: В Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу вечером, 21 апреля, в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Запорожье прогремели два взрыва", - говорится в сообщении.

На данный момент в Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Пока что официальная информация по поводу взрывов не поступала.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО.

"ПВО работает", - написал он в Telegram.

Напомним, сегодня ночью россияне выпустили по Украине 12 дронов-камикадзе. Восемь из них сбили.

Кроме того, украинские защитники в районе Киева сбили 8 дронов-камикадзе. Однако в Полтавской области дроны атаковали объект инфраструктуры.

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Запорожье Взрыв Война России против Украины
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