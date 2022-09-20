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В Запорожье прозвучала серия взрывов во время тревоги

Иллюстративное фото: в Запорожье прозвучала серия взрывов во время тревоги (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Запорожье во вторник, 20 сентября, прозвучала серия взрывов. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Местные Telegram-каналы сообщают о том, что российские оккупанты запустили ракеты из Черниговской общины и района Токмака.

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Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что захватчики нанесли удар по Запорожскому району.

"Села Григорьевка, Юлеевка, Речное, пгт Камышуваха подверглись ракетным атакам. И все это в течение последнего часа. В Юлеевке и Камышевахе по три прилета", - написал он.

По предварительной информации, россияне применили ракеты С300.

Ранее сообщалось, что россияне хаотично минируют автодороги в Запорожской области.

14 сентября оккупанты ударили двумя ракетами по пригороду Запорожья.

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Запорожье