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В Запорожье во время российской атаки погибли два человека

Фото: В Запорожье во время российской атаки погибли два человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела погибли два человека, еще один - получил ранения.

Об этом заявил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Вражеская ракета попала по открытой местности. К большому сожалению, погибли мужчина и женщина", - сообщил он.

Также в результате российской атаки получила ранения еще одна женщина.

"Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета", - заявил Куртев.

Ситуация в Запорожье

Запорожье расположено всего в нескольких десятках километров от линии фронта и оккупированных территорий, то время от времени регион подвергается ударам российскими баллистическими ракетами. Оккупационные войска, как правило, используют ракетные системы С-300 и "Искандер" против мирных жителей Запорожья.

Да, недавно Запорожье также попадало под обстрел со стороны россиян. Тогда глава Запорожской ОВА Юрий Малашко не раскрыл подробностей, но отметил, что обошлось без пострадавших.

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ЗапорожьеВойна России против Украины