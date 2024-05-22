На Запорожье оккупанты снова массово похищают местных жителей, - ОВА

Чиновник отметил, что сейчас это одна из самых приоритетных проблем в регионе.

"Мы видим, что в последние дни очень обострилась ситуация, когда враг начал снова массово забирать наших людей в плен. Я могу сказать, что это сейчас проблема точно наиболее приоритетная", - рассказал чиновник.

По словам Федорова, за последние две недели оккупанты стали массово обходить квартиры местных жителей.

Кроме того, руководитель ОВА высказался о гуманитарном кризисе на оккупированной части Запорожской области.

"В остальном гуманитарная ситуация как была сложной, так и остается", - рассказал Федоров.

Он уточнил, что у жителей на захваченных войсками РФ районах Запорожской области нет возможности купить продукты.

Похищение оккупантами жителей Запорожской области

Напомним, после полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики активно применяли практику захвата гражданского населения в плен, отправку в различные "фильтрационные лагеря", пыточные и т.д. Такое происходило, в частности, и на территории Запорожской области.

Весной прошлого года сообщалось о том, что в этом регионе российские террористы активно проводят "фильтрационные мероприятия" в отношении жителей временно оккупированных районов области. В Центре национального сопротивления отмечали, что в регионе людей вывозили в пыточные без объяснений причины.

Добавим, в середине мая 2023-го представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что оккупанты устроили так называемую "эвакуацию" населения с захваченных территорий Запорожской области для достижения сразу нескольких целей.