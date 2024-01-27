В Запорожье слышны звуки взрывов

"Взрыв слышали в Запорожье", - сообщили в городском портале.

По данным местных жителей, сразу после первого взрыва в городе раздался следующий.

"Запорожье - в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - сообщили в Воздушных силах.

Взрывы в Запорожье

Напомним, 15 января местные СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. Жителей попросили не игнорировать звуки взрывов.

Кроме того, мы сообщали, что в начале месяца русские войска авиабомбами накрыли Орехов Запорожской области. Ударом был поврежден дом, разрушен подъезд. Ранение получила женщина.

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