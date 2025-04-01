На Запорожье из-за атаки БПЛА погиб человек

По словам чиновника, врагом была атакована громада, расположенная недалеко от зоны боевого столкновения в регионе.

"Погиб человек, таковы предварительные последствия удара вражеского дрона по прифронтовой общине Запорожской области", - рассказал глава ОГА.

Он также добавил, что РФ "в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре и убивает мирных украинцев".

Отметим, что около половины девятого вечера глава ОВА заявил о воздушной тревоге в общинах Запорожской области - кроме города Запорожье. И призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Позже воздушная тревога была также объявлена и для города Запорожье, она продолжалась в областном центре около получаса.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, 1 апреля вечером российские захватчики запустили ударные беспилотники в сторону Украины. Эта атака произошла после "паузы" в использовании "Шахедов" со стороны врага прошлой ночью.

Добавим, в комментарии РБК-Украина военный эксперт Иван Ступак рассказал, почему войска РФ впервые за месяцы не запускали "Шахеды" прошлой ночью.

Что касается сегодняшнего вечера, то фиксировалось движение дронов-камикадзе с южного и северного направлений. В ряде областей на фоне угрозы атаки "Шахедов" была объявлена воздушная тревога.