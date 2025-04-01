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Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины

Вторник 01 апреля 2025 16:37
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Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины Иллюстративное фото: Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Российская армия впервые за долгое время сделала паузу в дроновых атаках по территории Украины. Однако причин такого поступка может быть несколько.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.

По словам эксперта, единого объяснения такого решения россиян нет. Сейчас может быть несколько причин. Он напомнил, что еще в марте прошлого года Россия запустила по Украине около 500 дронов, а уже в марте этого года их было около 4000.

"Говорить о том, что у них что-то сломалось, что-то там было уничтожено и теперь беспилотников не будет - это неправильно, это недальновидно. У меня пока единственное объяснение. Возможно, со временем появятся дополнительные. Но это, возможно, попытка накопить, например, день-два, накопить и потом в один момент все бросить по территории Украины, например, там будет более 500", - рассказал Ступак.

По его словам, в таком случае это будет очень значительная перегрузка украинской ПВО, и тогда могут быть серьезные последствия.

"Там есть объяснения в прессе о том, что вроде Трамп набрал Путина или там в СМИ его очень сильно "дернул" и Путин испугался и говорит "все, больше ничего не запускаем". Мне кажется, эта версия не "взлетающая". Но еще раз. Посмотрим на сегодня, на завтра и тогда будет понимание, что происходит. Но действительно это впервые, возможно там за последние несколько месяцев, когда ни одного беспилотника в воздушном пространстве Украины не было", - подчеркнул эксперт.

Ночь без "Шахедов"

Этой ночью армия России впервые с декабря прошлого года не атаковала территорию Украины ударными дронами по типу "Шахед".

Стоит заметить, что в прошлый раз вероятной причиной прекращения атаки эксперты называли погодные условия. Ведь тогда значительную территорию Украины окутывали туманы, а в некоторых городах был гололед.

Подробно о том, что сегодня Россия сделала паузу в дроновых атаках - читайте в материале РБК-Украина.

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