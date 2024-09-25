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В Запорожье были слышны взрывы

Фото: в Запорожье раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Запорожье сегодня вечером, 25 сентября, были слышны взрывы. В это время в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и "Суспільне Запоріжжя".

Первый звук взрыва в Запорожье был слышен около 22.55, при этом через минуту раздался также другой.

Как заявлял перед этим председатель ОВА, фиксировалась угроза применения противником управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.

"Взрыв в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram в 22:55.

Добавим, что в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией российских захватчиков на Запорожье.

А в 23.12 глава Запорожской ОВА сообщил о повторных взрывах.

Обстрелы Запорожья

Отметим, в последнее время российские оккупанты для ударов по Запорожью стали применять управляемые авиабомбы. Так, например, 22 сентября россияне атаковали Запорожье КАБами, и тогда 13 людей пострадали. Среди них - ребенок.

Также сообщалось, что вечером 24 сентября российские захватчики ударили по Запорожью. Первоначально сообщалось про шестерых пострадавших. Позже количество пострадавших из-за обстрела Запорожья увеличилось до 7.

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ЗапорожьеВзрывы