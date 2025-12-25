ua en ru
"Запорожсталь" возобновил работу после блэкаута из-за российских ударов

Запорожье, Четверг 25 декабря 2025 15:37
UA EN RU
"Запорожсталь" возобновил работу после блэкаута из-за российских ударов Иллюстративное фото: работа "Запорожстали" была возобновлена (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Металлургический комбинат "Запорожсталь" возобновил производство. Несколько дней назад его работа была вынужденно приостановлена из-за российских ударов.

Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ICTV.

Он напомнил, что "Запорожсталь" осталась без электроснабжения из-за того, что россияне повредили систему распределения электроэнергии. Из-за этого пришлось приостановить производство.

"В чрезвычайно краткие сроки, чрезвычайно оперативно персонал "Запорожстали" смог возобновить производство. Все понимали, что им делать, как им действовать, какие необходимо выполнять задачи в соответствии с протоколом на случай возникновения такой ситуации", - сказал Коваленко.

Он отметил, что были задействованы резервные источники питания, благодаря этому удалось избежать возникновения техногенной аварии. Вреда окружающей среде нанесено не было.

"Комбинат продолжает работать. Он занимает сверхважное место для экономики нашего государства", - добавил Коваленко.

По его словам, в дальнейшем все будет зависеть от стабильности ситуации в энергосистеме Украины.

Что произошло на "Запорожстали"

Напомним, 23 декабря в результате масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины предприятие ПАО "Запорожсталь" полностью осталось без электроснабжения, что вынудило остановить производственные мощности в аварийном режиме.

На заводе оперативно перешли на резервные источники питания и организовали безопасную остановку технологических процессов в соответствии с действующими антикризисными процедурами. Такие действия позволили избежать неконтролируемых последствий для производства.

Благодаря своевременным мерам удалось предотвратить техногенную аварию и сократить возможные выбросы в атмосферу. Угроз для сотрудников предприятия и жителей города зафиксировано не было.

