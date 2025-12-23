"Запорожсталь" поглотил блэкаут из-за массированного удара РФ по энергетике

"Команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания и дальнейшую безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий", - отметили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что благодаря своевременному реагированию, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций, удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу. Угрозы для жизни и здоровья работников и горожан нет.

"На предприятии внедрены оперативные решения для стабилизации внутренней энергосистемы. Дальнейшее восстановление производства будет осуществляться после восстановления внешнего энергоснабжения", - говорится на сайте предприятия.