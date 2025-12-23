RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

"Запорожсталь" поглотил блэкаут из-за массированного удара РФ по энергетике

Фото: "Запорожсталь" поглотил блэкаут из-за массированного удара РФ по энергетике (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате массированных российских обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры Украины произошло полное обесточивание ПАО "Запорожсталь", что привело к аварийной остановке производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания и дальнейшую безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий", - отметили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что благодаря своевременному реагированию, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций, удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу. Угрозы для жизни и здоровья работников и горожан нет.

"На предприятии внедрены оперативные решения для стабилизации внутренней энергосистемы. Дальнейшее восстановление производства будет осуществляться после восстановления внешнего энергоснабжения", - говорится на сайте предприятия.

 

Массированный обстрел Украины 23 декабря

Напомним, российские войска ночью совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты. Известно, что враг применил более 600 дронов и десятки ракет.

В частности, в Киеве обломки беспилотника упали в Святошинском районе. Известно о четырех пострадавших.

Также сообщалось, что украинские АЭС снизили мощность генерации после ночного удара РФ, возвращение к номинальным значениям станет возможным после восстановительных работ.

Россияне также атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, в результате обстрелов пострадало оборудование ТЭС.

По данным Минэнерго, в результате ночной атаки на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью.

