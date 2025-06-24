Предотвратить релокацию производителей ВПК за границу поможет открытие экспорта вооружений, - Копытин

Украинский ВПК за последние три года существенно нарастил объемы производства, и сейчас его производственный потенциал оценивается в сумму более 35 млрд долларов. Однако для реализации потенциала отрасли нужна ликвидация ее недофинансированности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, председателя подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игоря Копытина в колонке на "Интерфакс-Украина ".

"Отсутствие средств для оборотного капитала, для финансирования новых разработок, для инвестирования в новые проекты и площади и необходимое для производителей оборудование - это та важнейшая проблема, которая перекрывает доступ кислорода всей оборонной отрасли. Влияние этого негативного фактора уже сказалось на работе компаний - он мешает развитию, а затем является угрожающим также для государства, которое фактически рискует потерять и производственные мощности внутри страны, и рабочие места, и миллиарды налоговых поступлений", - пишет Копытин.

По его мнению, поскольку государство не может полностью законтрактовать всю продукцию, которую производят украинские предприятия ВПК, а некоторые производители законтрактованы Минобороны на 10-20 %, из-за дефицита оборотных средств компании фактически вынуждены заморозить все свои планы по развитию. "Более того, предприятия, не получая регулярных поступлений, простаивают месяцами. Нет новых рабочих мест, нет новых моделей, нет модернизации оборудования, нет новых поставщиков деталей комплектации. Ведь отсутствует устойчивый финансовый поток, который позволил бы рассчитаться со всеми и планировать будущие расходы", - отмечает народный депутат.

Он акцентирует, что укрепить оборонную отрасль, добавив инвестиции и финансирование, способно открытие частичного экспорта вооружений.

"Конечно, процедуру и позиции такого экспорта должно утвердить правительство с учетом рекомендаций военных экспертов. Ведь именно компетентные военные специалисты должны сделать выводы относительно избытка продукции - в чем именно в ближайшие месяцы не будет нуждаться фронт. Конечно, когда речь идет об экспорте, следует прежде всего думать о Силах обороны и полноценном их обеспечении", - отметил нардеп, добавив, что имеется в виду частичный экспорт, то есть не все позиции, которые производят украинские предприятия ВПК, должны быть в перечне разрешения на экспортные поставки.

"Главная сложность сейчас - отсутствие системности и прозрачности. Ведь если государство выберет индивидуальный подход, когда каждая заявка на экспорт будет преодолевать бюрократические процедуры согласования, это будет создавать поле для злоупотреблений. И это без учета того, что за сотнями бумаг, которые потребует от производителя государство для согласования заявки на экспорт, компания может просто потеряться", - говорит Копытин.

По его словам, можно принять так называемый пропорциональный экспорт: в таком случае государство будет позволять компаниям ВПК экспортировать, например, не более 40-60 % от объема продукции, которая изготавливается по контрактам для Сил обороны.

Нардеп также подчеркивает, что также обсуждался вариант экспорта вооружений, связанный с пошлиной 20 % на экспорт продукции оборонного значения, средства от которого будут направляться в спецфонд для нужд Сил обороны. "Такой вариант возможен только при условии согласования государством перечня продукции, которую стоит экспортировать. Кроме того, дополнительные налоги могут делать продукцию неконкурентной за рубежом", - говорит Игорь Копытин.

Он также отметил, что для дальнейшей эффективной работы, в том числе и на эффективную оборону страны, предприятия ВПК в Украине должны четко понимать правила игры и видеть прозрачные и понятные механизмы, которые помогут им профинансировать свои разработки и обеспечить масштабирование. А для государства, подчеркнул Игорь Копытин, развитие оборонной отрасли - это гарантированные крепкие и конкурентные на внешних рынках производства, которые после войны потенциально будут приносить стране более 5 млрд долларов экспортной выручки в год.

Ранее сообщалось, что Украина начала программу "Build with Ukraine", в рамках которой предусмотрена передача технологий для производства дронов, ракет и, возможно, артиллерии за границу. Производство планируют развернуть в странах, которые помогают Украине и финансируют ее оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Производство оружия

Напомним, неделю назад Зеленский заявил, что сегодня Украина имеет возможность производить оружие на сумму около 30 млрд долларов в год. При этом отметил, что производственная мощность используется лишь на 60%.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году инвестиции в отечественный оборонно-промышленный комплекс составят 43 млрд долларов.