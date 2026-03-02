"Заплатит высокую цену": Израиль назвал следующую мишень после убийства Хаменеи

Кац заявил, что генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем стал мишенью после того, как террористическая группа ночью обстреляла Израиль ракетами и беспилотниками.

"Террористическая организация "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем, который принял решение об обстреле под давлением Ирана, отныне является мишенью для уничтожения", - сказал он.

Министр добавил, что тот, кто пойдёт по пути бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, "вскоре окажется вместе с ним в глубинах ада вместе со всеми, кого устранили с оси зла".