Война в Украине

"Заплатит высокую цену": Израиль назвал следующую мишень после убийства Хаменеи

Фото: Исраэль Кац, министр обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Лидер террористов "Хезболлы" Наим Касем стал следующей мишенью Израиля после убийства верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца, которое приводит издание The Times of Israel.

Читайте также: "Хезболла" вступает в войну? По Израилю прилетели ракеты, ЦАХАЛ начинает бить в ответ

Кац заявил, что генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем стал мишенью после того, как террористическая группа ночью обстреляла Израиль ракетами и беспилотниками.

"Террористическая организация "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем, который принял решение об обстреле под давлением Ирана, отныне является мишенью для уничтожения", - сказал он.

Министр добавил, что тот, кто пойдёт по пути бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, "вскоре окажется вместе с ним в глубинах ада вместе со всеми, кого устранили с оси зла".

 

Что предшествовало

"Хезболла", ливанская шиитская военизированная группа, которую поддерживает Иран, ранее выпустила ракеты по израильскому городу Хайфа.

В качестве причины атаки назвали "месть за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи". Во время обстрела был нанесен удар по объекту ПВО к югу от Хайфы.

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля в ответ нанесла удар по целям в Ливане - в частности по контролируемым "Хезболлой" южным пригородам Бейрута и на юге страны.

Это самая масштабная израильская атака на пригород ливанской столицы с 2024 года.

Также ЦАХАЛ объявил о начале наступления на "Хезболлу" и готовится к затяжным боям.

Напомним, что верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, был убит в субботу, 28 февраля, во время серии ударов Израиля и США. Кроме него погиб также ряд высокопоставленных командиров Корпуса стражей Исламской революции.

