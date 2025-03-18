Заплатили за ребенка: в Харькове разоблачили уклонение от мобилизации из-за подделки отцовства

Правоохранители задержали 61-летнюю жительницу Львова, которая пыталась помочь сыну избежать мобилизации путем оформления фиктивного отцовства. К схеме также была привлечена врач-акушерка из Харькова.

По данным следствия, мать 31-летнего призывника обратилась к подруге-врачу осенью 2024 года. Врач за денежное вознаграждение нашла беременную женщину, которая согласилась внести в свидетельство о рождении ребенка другие данные об отце.

Львовянка рассказала знакомой врачу, что сын не имеет законных оснований для отсрочки, поэтому нужно сделать так, чтобы у него появился третий ребенок. В декабре львовянка приехала в Харьков и передала беременной 400 долларов как часть вознаграждения, а также пообещала ежемесячно финансово помогать ей после рождения ребенка. В конце месяца она еще раз перечислила 4200 грн, чтобы женщина не передумала.

После родов в феврале 2025 года львовянка прибыла в Харьков с нотариально заверенным заявлением своего сына о признании отцовства и доверенностью. Она подала документы в ЦНАП, где ее и задержали правоохранители. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Через несколько дней разоблачили и врача-акушерку. Сейчас продолжается расследование, а следователи решают вопрос об избрании ей меры пресечения. Дело расследуют харьковские правоохранители при поддержке СБУ и Государственной пограничной службы.