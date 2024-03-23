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По запросу бойцов 63 бригады столица приобрела антенны для дронов-бомбардировщиков, - Кличко

Суббота 23 марта 2024 17:32
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По запросу бойцов 63 бригады столица приобрела антенны для дронов-бомбардировщиков, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Киев закупил для бойцов 63 ОМБр антенны к боевым дронам на миллион гривен при поддержке иностранных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"К нам обратились за помощью бойцы 63-й отдельной механизированной бригады. Привлекая Международный благотворительный фонд "Фонд друзей Украины", мы закупили 35 антенн для ночных дронов-бомбардировщиков. На 1 млн гривен. Эти антенны сегодня отправятся на Донбасс. Они крайне нужны бойцам, потому что помогают более эффективнее уничтожать врага", - сообщил Кличко.

Мэр поблагодарил всех, кто помогает Украине бороться с российским агрессором.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко привез на передовую защитникам Донбасса 200 FPV-дронов, квадрокоптеры DJI MAVIC 3, 7 систем РЭБ и бронированный автомобиль "Кобра". Эту помощь получили 28 ОМБр, батальон "Свобода", 5 киевская отдельная штурмовая бригада и 127 батальон 112 бригады ТРО Киева.

Также Кличко сообщил, что столичное общество с начала войны предоставило 4 бригаде оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины помощи почти на 500 миллионов гривен.

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