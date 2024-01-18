Запрос Байдена станет следующей целью после временного бюджета, - лидер демократов в Сенате

Он рассказал, что сегодня, 18 января, Сенат примет временный бюджет для того, чтобы предотвратить "шатдаун" - прекращение работы американского правительства из-за того, что бюджет не был принят в установленные сроки.

"Как только Конгресс избежит остановки работы, моя цель, чтобы Сенат как можно скорее перешел к рассмотрению дополнительного документа по национальной безопасности. Наша национальная безопасность, наши друзья за рубежом и будущее демократии не требуют ничего другого", - отметил Шумер.

Запрос Байдена

Напомним, еще несколько месяцев назад президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить на нужды национальной безопасности более 100 млрд долларов. Около 60 млрд долларов из этих средств хотели предусмотреть на новое финансирование помощи Украине.

Но такой пакет не поддержали в Конгрессе. Против выступили республиканцы. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свое предложение более жесткие меры насчет охраны границ от мигрантов.

Уже более месяца между республиканцами и демократами идут переговоры насчет компромисса по вопросу границ.

Вчера президент Джо Байден пригласил лидеров демократов и республиканцев в Палате представителей и Сенате, чтобы обсудить свою инициативу.

Уже сегодня СМИ сообщили о том, что президент согласился ужесточить иммиграционную политику, как того требовали республиканцы.