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Запрос Байдена на помощь Украине и Израилю решающий для безопасности США, - Салливан

Фото: Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Запрос президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на финансирование помощи Украине и Израилю играет решающую роль в безопасности американцев.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам Салливана, вторжение боевиков ХАМАС в Израиль и полномасштабная война России против Украины являются "глобальным переломным моментом". 

"Этот бюджетный запрос имеет решающее значение для укрепления национальной безопасности Америки и обеспечения безопасности американского народа", - отметил советник Белого дома.

Запрос Байдена

Напомним, сегодня, 20 октября, президент США Джо Байден запросил у Конгресса финансирование помощи Украине и Израилю в размере почти 105 млрд долларов. 

При этом из них 61 млрд долларов президент хочет направить на помощь Украине.

Также в запросе предусмотрены средства для обеспечения безопасности на границе США с Мексикой. 

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