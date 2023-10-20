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Запрос Байдена на помощь Украине и Израилю решающий для безопасности США, - Салливан

Вашингтон, Пятница 20 октября 2023 19:56
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Запрос Байдена на помощь Украине и Израилю решающий для безопасности США, - Салливан Фото: Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Запрос президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на финансирование помощи Украине и Израилю играет решающую роль в безопасности американцев.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам Салливана, вторжение боевиков ХАМАС в Израиль и полномасштабная война России против Украины являются "глобальным переломным моментом".

"Этот бюджетный запрос имеет решающее значение для укрепления национальной безопасности Америки и обеспечения безопасности американского народа", - отметил советник Белого дома.

Запрос Байдена

Напомним, сегодня, 20 октября, президент США Джо Байден запросил у Конгресса финансирование помощи Украине и Израилю в размере почти 105 млрд долларов.

При этом из них 61 млрд долларов президент хочет направить на помощь Украине.

Также в запросе предусмотрены средства для обеспечения безопасности на границе США с Мексикой.

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